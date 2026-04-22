Kaydet

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, "banka ve kuyumcu soygununa karışan şahısların üzerinde kimlik bilgileriniz bulundu, evinizde arama yapılacak" yalanıyla 80 yaşındaki E.T. ve 59 yaşındaki eşi N.T.'yi korkutarak yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Dolandırıcıların yaşlı adamı evden çıkarıp adliyeye yönlendirmesinin ardından eve gelerek N.T.'den içi altın dolu poşeti alıp uzaklaşan ve bir iş yerinde kılık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli H.B., polis ekiplerinin 24 güvenlik kamerasına ait 580 saatlik görüntüyü tek tek incelemesi sonucunda Gemlik ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Gözaltına alınan dolandırıcı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin üzerinde ele geçirilen 2 milyon liralık ziynet eşyaları ise mağdur çifte eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

