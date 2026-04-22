Yaz transfer döneminde her iki kanada da takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı oyuncu Noa Lang için harekete geçtiği iddia edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın bonservisini almayı düşünmediği Hollandalı kanat için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Napoli'yle masaya oturacak ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklif edilecek.

BAŞKAN ADALI, MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

26 yaşındaki Noa Lang'ın menajeriyle İstanbul'da bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ön bilgi aldı ve bu görüşmeden sonra Napoli'yle masaya oturma kararı verdi. Beşiktaş, siyah beyazlı altyapıda futbola başlayan Hollandalı yıldızı yuvasına geri döndürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN RASHICA TAKTİĞİ

Siyah beyazlılar, daha önce Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sarı kırmızılıların bonservisini almadığı Kosovalu oyuncu Milot Rashica'yı kadrosuna katmıştı.

İTALYAN EKİBİ İLE 2030 KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösterilen Noa Lang'ın, bonservisinin bulunduğu Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY'DA 4 GOLE ETKİ ETTİ

Sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla tüm kulvarlara 14 maça çıkan Noa Lang, 830 dakikada 2 gol ve 2 asistlik istatistik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası