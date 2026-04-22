Sakarya ve Kocaeli’de bahar ortasında soğuk hava etkisini artırdı. Kent merkezlerinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu; yaylalar ve zirveler kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi’nde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Megakent İstanbul'da sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşle birlikte sağanak başladı. Bazı kentlerde ise kar yağışı hakim.

SAKARYA'DA KAR YAĞIYOR

Sakarya’da kent merkezinde yağmur etkili olurken, özellikle Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde yağış kar şeklinde görüldü. Yaylalar kısa sürede beyaza bürünürken, bölgede kış manzaraları yeniden ortaya çıktı.

KOCAELİ DE BEYAZ ÖRTÜYÜ GİYDİ

Benzer bir tablo Kocaeli’de de yaşandı. Bahar ortasında adeta kış geri dönerken, şehir genelinde yağmur ve kar birlikte etkili oldu. Alçak kesimlerde yağmur görülürken, yüksek noktalarda kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı.

SICAKLIK SIFIR DERECEYE DÜŞTÜ

Kocaeli’nin en yüksek bölgelerinden Kartepe’de sıcaklık sıfır dereceye kadar düşerken, zirve ve Kuzuyayla Tabiat Parkı karla kaplandı.

Meteorolojik verilere göre Kartepe’de yağış miktarı 20,71 milimetreye ulaşırken, nem oranı yüzde 99 olarak ölçüldü. Rüzgarın saatte 8 kilometre hızla estiği bölgede zaman zaman görüş mesafesinde de düşüş yaşandı. Kar yağışı güvenlik kameralarına da yansıdı.

SÜRÜCÜLERE VE VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmeye devam edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

