Antalya’nın dünyaca ünlü Mermerli Plajı'nda 16 Ocak 2026 sabahı kumsalda hareketsiz yatan yetişkin bir Akdeniz foku vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 metre boyundaki fokun güvenliğini sağlamak için koruma kalkanı oluşturdu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan koordineli görüşmeler sonucunda, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlının Yunanistan'da bakım altında tutulduğu bir havuzdan kaçmış olabileceği ve dinlenmek amacıyla Antalya kıyılarını tercih ettiği değerlendirildi. Ekiplerin dikkatli ve koruyucu müdahalesiyle strese girmesi önlenen Akdeniz foku, güvenli bir şekilde denize yönlendirilerek doğal yaşam alanına uğurlandı.

