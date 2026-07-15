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Konya'nın Ereğli ilçesindeki açık besi alanına giren üretici Ü.K., kızgın bir boğanın saldırısına uğrayarak büyük tehlike atlattı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan korkunç olayda, boğanın boynuz darbeleriyle defalarca yere savrulan ve yaralanan talihsiz besici, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan üreticinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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