İhlas Haber Ajansı • Muratpaşa
Kuyumculara sahte altın zincir satan dolandırıcı kamerada! 131 bin TL'lik vurgun
Kaydet
Antalya'nın Muratpaşa ve Finike ilçelerindeki kuyumculara sahte altın zincir satarak toplam 131 bin TL haksız kazanç elde eden A.C.İ. isimli şüpheli, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcılık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan ve üzerinden sahte altın görünümlü zincirler çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR