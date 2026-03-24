Kaydet

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Aile Sağlığı Merkezi, bugünlerde eşine az rastlanır bir nezaket ve duyarlılık örneğine sahne oldu. Bölgedeki bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan Hacı Turan Doğan, rutin bir sağlık işlemi için merkeze geldiği sırada kapı girişinde duraksadı. Ayaklarındaki iş çizmelerinin çamurlu ve kirli olduğunu fark eden Doğan, temizlik görevlilerinin emeğine saygı göstermek ve sağlık merkezinin hijyenik ortamını bozmamak adına örnek bir karara imza attı. Çizmelerini kapının hemen önünde çıkaran duyarlı işçi, sadece galoş giyerek içeri giriş yaptı. Sağlık personeli ve diğer vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında işlemlerini tamamlayan Hacı Turan Doğan, sergilediği bu mütevazı tavırla büyük beğeni topladı. Olay sonrası yaptığı kısa açıklamada, "Çizmelerim çok kirliydi, buralar temiz kalsın, kimse uğraşmasın istedim" diyerek sergilediği davranışın aslında bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu anlar, toplumsal yaşamda birbirimize olan saygımızı hatırlatan en güzel karelerden biri oldu.

