Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak yasal artışlara çevrildi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında hem düşük hem de yüksek gelirli çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanındaki yeni tahminleri ve kritik hesaplamaları kaleme aldı.

KANUNİ SINIR: TAVANI DELMEK İMKANSIZ İş Kanunu’na göre bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini aşamıyor. Geçmişte bu sınırı aşanlara hapis ve para cezası uygulanırken, 2003 yılındaki yeni kanunla bu cezalar kalktı. Ancak Yargıtay içtihatlarının bu konuda son derece katı olduğunu belirten Karakaş, Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavanın kesinlikle delinemeyeceğini vurguladı.

Karakaş yazısında durumu şu ifadelerle açıkladı: "İş Kanunu açık ve nettir. Bir işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memurunun yıllık emeklilik ikramiyesini geçemez. Geçmiş dönemlerde bu sınırı aşmak hapis ve para cezası demekti. 2003 yılında yürürlüğe giren yeni kanunla bu cezalar tarihe karıştı. Ancak Yargıtay içtihatları son derece katıdır. Ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına göre belirlenen bu tavan delinemez. Asgari ücretle çalışanların tazminatı ise doğrudan asgari ücret artış oranına göbekten bağlıdır.

MEVCUT DURUMDA MATEMATİK NE DİYOR? Hâlen yürürlükte olan kıdem tazminatı tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplanıyor. Şu anki resmî tablodaki gibidir. Bugün, yani 01 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında tavan 64.948,77 TL olarak uygulanıyor. Bir önceki dönemde bu rakam 53.919,68 TL idi. İşte bu çizgi, 01 Temmuz 2026 itibarıyla yeniden çizilecek"

ENFLASYON RÜZGÂRI VE TEMMUZ TAHMİNLERİ Temmuz ayındaki artışta toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkı başrolü oynuyor. Ocak-Nisan dönemindeki 4 aylık kümülatif enflasyon farkı ve yüzde 7'lik toplu sözleşme ilavesiyle birlikte yüzde 10,51'lik artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerini yukarı yönlü revize ettiğini aktaran Karakaş, Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki Mayıs (yüzde 1,89) ve Haziran (yüzde 1,52) beklentilerine göre, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yüzde 18,58 oranında bir artış ihtimalinin belirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: "Neticede, Temmuz 2026 memur maaş zammının %7'lik toplu sözleşme payıyla birlikte ortalama %14 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

20 YILLIK İŞÇİYE 181 BİN TL FARK Beklenen %14'lük artış ihtimali gerçekleşirse ne olacak? Hâlen 64.948,77 TL olan kıdem tazminatı tavanı tam 74.042 TL seviyesine fırlayacak. Bu da yüksek gelirli bir çalışan için çalışılan her yıl adına fazladan yaklaşık 9.095 TL demektir. Çarpıcı Bir Örnek: Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir.

Brüt maaşı 118.000 TL olan bir çalışan, haziran bitmeden emekli olursa her yıl için en fazla 64.948 TL alabilir. Temmuz Artışı: Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak.

Aynı çalışan temmuz ayında veya sonrasında (31.12.2026 gününe kadar) emeklilik dilekçesini verirse, her yıl için tahmini 74.042 TL alacak. Kazanç: 20 yıl kıdemi olan bir işçinin cebine fazladan tam 181.900 TL ilave tazminat girecek. “Acele işe şeytan karışır.” Mecburiyet yoksa temmuzdan önce verilecek fevri bir emeklilik kararı, her yıl için büyük bir kayıp doğurur.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN PANİK YOK Tavanın altında maaş alanlar ile asgari ücretliler için ise panik yapacak bir durum bulunmuyor. Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı 31 Aralık 2026 tarihine kadar yıllık 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Dolayısıyla, brüt maaşı tavanın altında kalan çalışanlar için Temmuz ayında erken ya da geç ayrılmak herhangi bir mali kayıp veya avantaj oluşturmuyor.

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