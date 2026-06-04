Türk sanat müziğinin usta ismi Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle planlanan iki konserini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. “Tedavi görmem gerekiyor” diyen Sanatçının bu kararı, kısa sürede hayranları arasında endişeye neden oldu.

Emel Sayın, sağlık sorunları nedeniyle Haziran ayında Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirmeyi planladığı konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

“ERTELEMEK DURUMUNDA KALDIM”

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emel Sayın, sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri takipçileriyle paylaştı. Sayın, iki konserini de ertelemek zorunda kaldığını belirterek, “Çok sevgili dinleyicilerim, 14 Haziran Bursa Açıkhava ve 17 Haziran İstanbul Harbiye Açıkhava konserlerimizi üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldım” dedi.

“TEDAVİ GÖRMEM GEREKİYOR”

Sanatçı, paylaşımında ayrıca “Çok endişeleneceğiniz bir durumum yok ancak kısa bir süre tedavi görmem gerekiyor” sözlerine yer verdi. Emel Sayın, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulunan sevenlerine teşekkür ederek, süreci daha detaylı anlatacağını da ifade etti.

Ünlü sanatçının rahatsızlığının vertigo olduğu ileri sürüldü.

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VERTİGO NEDİR?

Vertigo, kişinin kendisini ya da çevresini dönüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir denge bozukluğudur. Aslında bir hastalık değil, genellikle iç kulak veya beyinle ilgili bir sorunun belirtisidir. En sık nedeni iç kulaktaki denge sisteminin (vestibüler sistem) etkilenmesidir.

Vertigo atağı sırasında baş dönmesine ek olarak bulantı, kusma, dengesizlik, gözlerde istemsiz hareket (nistagmus) ve bazen kulakta çınlama ya da işitme kaybı görülebilir.

NEDEN OLUR?

En yaygın nedenlerden biri iyi huylu pozisyonel vertigo (BPPV) olarak bilinir ve iç kulaktaki küçük kristallerin yer değiştirmesiyle oluşur. Bunun dışında iç kulak enfeksiyonları, Meniere hastalığı, migren, kafa travmaları ve nadiren nörolojik hastalıklar da vertigoya yol açabilir.

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