Kaydet

Türk Polis Teşkilatı’nda 28 yıldır başarıyla görev yapan polis memuru Metin Doğan, Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirdiği veda anonsuyla emekliye ayrıldı. Mesleki hayatı boyunca İstanbul ve Mardin'in ardından Mersin’in Bozyazı ile Anamur ilçelerinde çalışan Trafik Tescil Büro Amirliği personeli 54 yaşındaki Metin Doğan, emeklilik kararı aldı. Görev süresi boyunca vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emektar polis memuru, mesleğine telsiz anonsuyla veda ederken, anonsunda vatandaşın huzur ve güvenliği için onur ve gururla çalıştığı meslek hayatına son verirken şehit ve gazileri rahmetle andığını, başta sıralı amirleri olmak üzere tüm meslektaşlarına başarılar dilediğini ifade etti. 30 yıllık onurlu hizmet süresini noktalayan Doğan’ın emekliliği duygusal anlara sahne olurken, mesai arkadaşları kendisini tebrik ederek yeni hayatında başarı dileklerinde bulundu. Son görevini yapan Doğan, Anamur İlçesi Kaymakamı Kemal Duru tarafından pasta kesilerek uğurlandı.

