Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Zanlılar adliyeye sevk edildi
Alaçatı’daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir’in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi. İzmir'de cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli Serhat Altun ve beraberindeki 2 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
OLAY
Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde dün silahlı saldırıya uğrayan Can Polat yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmiş, şüpheli S.A.'nın (23) polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.