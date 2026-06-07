Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklanan Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran’ın yerine seçilecek yeni muhtar adayı için seçim sandıkları kuruldu. Güran’ın yerine görevlendirilen birinci aza Murat Kaya muhtarlık için tek aday olarak yarışıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kayıp olarak aranan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra derece çuval içinde ölü bulunmuştu.

Minik Narin’in cinayetine ilişkin soruşturma tutuklanan isimlerden biri de amcası Salim Güran olmuştu. Aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı da olan Güran’ın tutuklanmasının ardından, muhtarlık görevi düşmüştü.

Narin Güran cinayeti sonrası ilk seçim! Tavşantepe’de oy verme başladı, Salim Güran’ın yerine tek aday var

TEK BİR ADAY VAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda mahallede ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı. 234 seçmenin bulunduğu mahallede, Salim Güran'ın tutukluluk sürecinde yerine geçici olarak görevlendirilen birinci aza Murat Kaya, muhtarlık için tek aday olarak başvuruda bulundu.

Salim Güran

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tavşantepe İlkokulu'nda kurulan sandıklarda 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek. Mahallede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Narin Güran cinayeti sonrası ilk seçim! Tavşantepe’de oy verme başladı, Salim Güran’ın yerine tek aday var

SEÇMENLER SANDIK BAŞINDA

Diyarbakır'ın ilçelerinden merkez Bağlar'da Ekince, merkez Sur'da Kumrucak ve Karaçalı, Bismil'de Aluç, Ergani'de Dallıdağ, Hazro'da Bahçe, Eğil'de Meşeler, Hani'de Serenköy, Silvan'da Çakıltaşı, Çermik'te Güzel ve Çüngüş'te Keleşevleri Mahallelerinde muhtarlık seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Narin Güran cinayeti sonrası ilk seçim! Tavşantepe’de oy verme başladı, Salim Güran’ın yerine tek aday var

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NELER OLMUŞTU?

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan dönemin muhtarı Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.

Narin Güran cinayeti sonrası ilk seçim! Tavşantepe’de oy verme başladı, Salim Güran’ın yerine tek aday var

MUHTARLIK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Narin Güran'ın kaybolmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 Eylül 2024'te tutuklanan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı amca Salim Güran, Bağlar Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu kararıyla tutukluğu nedeniyle muhtarlık görevinden uzaklaştırıldı, yerine geçici olarak birinci aza görevlendirildi.

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