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Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy Plajı'nda serinlemek için denize giren 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, denizin ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. Plajdaki tatilcilerin şaşkın bakışları arasında 3 kişinin 1 kişiyi acımasızca darbettiği ve araya giren vatandaşların müdahalesiyle güçlükle son bulan o ilginç anlar, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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