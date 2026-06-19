İhlas Haber Ajansı • Nazilli
Nazilli'de akılalmaz olay! Yol kenarında beklerken üzerine traktörden saman balyası düştü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kavşaktan dönüş yapan bir traktörün römorkundan düşen yaklaşık bir ton ağırlığındaki saman balyaları, yol kenarında bekleyen bir vatandaşın üzerine devrildi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şoke edici olayda, balyaların altında kalarak vücudunda çok sayıda kırık oluşan talihsiz adam hastaneye kaldırılırken; durumdan habersiz yoluna devam eden traktör sürücüsü ise diğer araçların kornalarıyla uyarılarak durduruldu ve ifade için karakola götürüldü.
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