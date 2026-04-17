Antalya'nın Manavgat ilçesi Herford Caddesi üzerinde Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halinde olan Samet İ. idaresindeki 07 BBE 164 plakalı motosiklet, aynı istikamette giderken önünde duraklayan otomobillere çarpmamak için ani fren yapınca sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

