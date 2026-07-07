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Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyinin iş yerine giden şahıs, çıkan tartışmanın ardından ağabeyini, yengesini ve yeğenini tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kan donduran katliam anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayda yeğen olay yerinde, ağır yaralanan anne ve baba ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken; kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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