Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil; önce yol kenarındaki bir elektrik direğine, ardından park halindeki bir araca çarptıktan sonra hızını alamayarak bir marketin manav bölümüne daldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan feci kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yapan araçta, park halindeki otomobilde ve marketin manav tezgahında maddi hasar meydana geldi.

