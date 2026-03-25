Antalya’nın Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Soner A. idaresindeki 07 AYL 602 plakalı elektrikli bisiklet, Hakan K. yönetimindeki 07 AE 262 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Soner A., ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kaza anının bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği olayla ilgili emniyet güçleri, sürücülerin kural ihlali yapıp yapmadığını belirlemek üzere geniş çaplı tahkikat başlattı.

