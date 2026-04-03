Sakarya’da şehir içi ulaşımı sağlayan bir halk otobüsünde bugün öğle saatlerinde kaydedilen görüntüler, toplu taşımada güvenlik ve huzur konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde yolcu taşıyan halk otobüsüne elinde bir ekmek poşetiyle binen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, aracın arka sıralarına geçerek oturdu. Çevredeki yolcuların iddiasına göre, elindeki poşetin içerisine doldurduğu uçucu maddeyi yolculuk boyunca koklayan şüpheli şahıs, bir süre sonra maddenin etkisiyle çevresine rahatsızlık vermeye başladı. Yüksek sesle şarkılar söyleyen ve garip tavırlar sergileyen şahsın bu rahatlığı, otobüs içerisindeki diğer vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik ve korkuya neden oldu. Toplu taşımada yaşanan bu skandal anlar, durumdan rahatsız olan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar duruma büyük tepki gösterirken, emniyet güçlerinin toplu taşıma araçlarındaki denetimleri artırması ve söz konusu şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası