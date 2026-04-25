Kaydet

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan mart ayı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarına göre, Samsun genelinde hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen çok sayıda trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı. İlkadım ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin ağır yaralandığı feci kaza başta olmak üzere; kontrolden çıkan bir minibüsün duraktaki belediye otobüsüne ve hafif ticari araca çarparak 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu anlar ile Tekkeköy'de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpma görüntüleri anbean kaydedildi. Emniyet yetkilileri, büyük bölümüne motosikletlerin karıştığı bu kazaların biraz daha dikkatli olunması halinde yaşanmayabileceğini vurgulayarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

