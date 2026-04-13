Kaydet

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Tülay Başaran Anadolu Lisesi önünde alacak-verecek meselesinden kaynaklanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Engelsiz Yaşam Derneği'nde birlikte çalıştıkları öğrenilen taraflar arasında dergi basımı ve dağıtımıyla ilgili çıkan tartışmanın sokağa taşması üzerine U.K., tabancayla ateş açarak T.D.'yi sağ diz altından, A.Ş.'yi ise ayaklarından yaraladı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde 7 adet boş kovan ele geçirdi. Silah sesleri okulda bulunan öğrenci ve öğretmenlere kısa süreli panik yaşatırken, mermilerin sekerek başka kişilere isabet etmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından silahıyla birlikte kaçan saldırgan U.K.'nin kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şahsı yakalamak için başlatılan soruşturma sürüyor.

