Kaydet

Adana'nın Karataş ilçesinde G.Ü. ile T.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında G.Ü.'nün bıçaklı saldırısından korunmak için bulduğu bir sandalyeyi siper eden T.K., kendini var gücüyle savunmaya çalışmasına rağmen kolundan bıçaklanarak yaralanmaktan kurtulamadı. Kavgaya karışan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli G.Ü., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

