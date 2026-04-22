Kaydet

Kayseri'de aç kalınca şehir merkezine inen bir tilki, sanat kursu sahibi Sevgi Kendirli tarafından sokak hayvanları için işletmesinin önüne koyulan kaptaki mamayı yerken görüntülendi. Kursta bulunan öğretmenler ve küçük öğrencilerin büyük bir heyecanla izlediği tilkinin etraftakilere aldırış etmeden karnını doyurduğu anlar Kendirli tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, şehir merkezinde tilki görmenin kendilerini çok şaşırttığını belirten Sevgi Kendirli, insanların yüksek binalarla hayvanların alanlarını kapladığını ve yaban hayvanlarının bu yüzden aç kalarak şehre inmesine üzüldüğünü ifade ederek vatandaşlara sokak hayvanları için kapı önlerine mama ve su bırakmaları çağrısında bulundu.

