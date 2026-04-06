Nevşehir’in Karasoku Mahallesi Çarşı Yolu Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, film sahnelerini aratmayan ancak bir o kadar da tehlikeli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bekleyen bir grup vatandaşın yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, yanındaki tabancayla aniden ateş açmaya başladı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar çevrede paniğe yol açarken, hedef alınan vatandaşlardan biri yaşadığı kısa süreli şokun ardından inanılmaz bir soğukkanlılık gösterdi. Üzerine ateş açılmasına rağmen geri adım atmayan vatandaş, o sırada elinde bulunan çakmağı saldırgana doğru fırlatarak karşılık verdi. Çevredeki binalara ve bir evin giriş kapısına mermilerin isabet ettiği olayda, saldırgan üç el daha ateş ettikten sonra yaya olarak bölgeden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelinin eşkalini belirledi. Şans eseri yaralananın olmadığı saldırı sonrası polis ekipleri, mahalle genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

