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Şırnak'ın İdil ilçesinde, evlerinin ikinci katındaki balkonda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek beton zemine çakılan 13 yaşındaki S.T.'nin ölümden döndüğü dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların panikle yardıma koştuğu feci olayın ardından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen durumu ciddiyetini koruyan küçük kızın tedavisi devam ediyor.

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