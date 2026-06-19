İhlas Haber Ajansı • Şırnak
Şırnak'ta yılan paniği! Çay içmek için balkona çıkan vatandaş dev yılanla karşılaştı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde çay içmek için evinin balkonuna çıkan bir kişi, karşısında yaklaşık 2 metre uzunluğunda dev bir yılan görünce büyük paniğe kapıldı. Yerde hareketsiz duran yılanı görünce adeta şoke olan vatandaşın durumu çevredekilere bildirmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, hayvanı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde uzaklaştırarak derin bir nefes aldırdı.
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