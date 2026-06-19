Kaydet

Şırnak'ın İdil ilçesinde sabah saatlerinde çay içmek için evinin balkonuna çıkan bir kişi, karşısında yaklaşık 2 metre uzunluğunda dev bir yılan görünce büyük paniğe kapıldı. Yerde hareketsiz duran yılanı görünce adeta şoke olan vatandaşın durumu çevredekilere bildirmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, hayvanı bulunduğu yerden güvenli bir şekilde uzaklaştırarak derin bir nefes aldırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası