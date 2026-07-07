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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Karacalar Barajı'nda arkadaşlarıyla balık tutan Cemil Karabey, tam bölgeden ayrılacakları sırada oltasına takılan turuncu renkli sazanı görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Suyun içinde parlayan balığı fark edip "Altın balığı tuttum" diyerek sevince boğulan adamın gülümseten o heyecanlı anları, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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