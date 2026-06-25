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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bazı hurdacıların sokak başlarındaki çöp konteynerlerini adeta kendi açık hava atölyelerine çevirmesi mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Hurda arabasıyla getirdikleri eski bir yatağı sokak ortasında parçalayarak içindeki demir telleri alan ve geriye kalan tüm atıkları ulu orta bırakıp giden şahısların bu rahat tavırları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; özellikle gece saatlerinde yaşanan gürültü kirliliğinden ve çevreye saçılan çöplerden bıkan vatandaşlar duruma isyan etti.

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