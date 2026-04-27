Antalya'da yurt dışında yaşayan bir vatandaşın 120 milyon lira değerindeki gayrimenkulünü sahte vekâletle satmaya çalışan şebekeye Aksu Tapu Müdürlüğünde suçüstü yapıldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan operasyonun ardından derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin toplamda 770 milyon liralık bir vurgun planladığı ortaya çıktı. "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

