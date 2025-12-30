Kaydet

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan bir vatandaş, seyir halindeyken beklemediği bir doğa olayına tanıklık etti. Tekneyle ilerlediği sırada su yüzeyinde beliren bir yunus, uzun süre tekneye eşlik ederek adeta yan yana yolculuk yaptı. Yunusun suyun içinden süzülerek teknenin hızına ayak uydurduğu ve zaman zaman yüzeye çıkarak sergilediği hareketler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Doğanın bu etkileyici anlarını görüntüleyen vatandaş, bir süre devam eden bu eşsiz yolculuğun ardından yunusun açık denize yönelerek gözden kaybolduğunu belirtti. Sosyal medyada da ilgi gören görüntüler, Marmara Denizi'ndeki canlı popülasyonunu ve yaban hayatının huzurlu anlarını bir kez daha ortaya koydu.

