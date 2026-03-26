Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücülerin yol ortasında birbirine fiziksel saldırıda bulunduğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda kimlikleri ve araç plakaları tespit edilen her iki sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ayrı ayrı 180 bin lira olmak üzere toplamda 360 bin lira idari para cezası kesildi. Adli ve idari işlemler kapsamında her iki sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, kavgaya karışan araçlar da 2 ay boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan bu tür ihlallere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

