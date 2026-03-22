Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Muğla genelinde trafik ve asayiş denetimleri en üst seviyeye çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllara oranla daha az yerli turist hareketliliğinin yaşandığı kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri karadan yürüttükleri çalışmalara havadan helikopter ve dron desteğiyle devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda 400'den fazla personel ve yaklaşık 100 ekip sahada görev yaparken; özellikle Bodrum, Marmaris, Fethiye güzergahları ile Menteşe ve Torba kavşağı gibi kritik noktalarda denetimler yoğunlaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı tarafından Muğla'da konuşlandırılan ve "Uçan Göz" olarak adlandırılan polis helikopterleri, gelişmiş termal ve gece görüş kameralarıyla sadece trafik ihlallerini değil; asayiş, terör ve yasa dışı göçle mücadele faaliyetlerini de havadan takip etti. Helikopterden yapılan gözlemlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüler anında tespit edilerek uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi. Yetkililer, tatil dönüşü yolculuğuna çıkan vatandaşların güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

