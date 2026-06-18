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İzmir'in Torbalı ilçesindeki Perşembe Pazarı'nda izinsiz tezgah açmak isteyen kural tanımaz bir şahıs, kendisini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sebze kasasıyla saldırarak bir memuru başından yaraladı. Saldırının ardından kendi ürünlerini yere dökerek ekipleri suçlamaya çalışan ancak asılsız iddiaları güvenlik kameralarıyla çürütülen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken; hastanede tedavi gören zabıta memuru ve belediye yetkilileri saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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