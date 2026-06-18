Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kurul, 28 Şubat’ta başlatan ABD-İran-İsrail savaşında ABD ve İran’ın vardığı mutabakatın bölgesel etkilerini ele alacak.

Bölgesel ve küresel güvenlik mimarilerini derinden etkileyen savaşın yansımaları, alınan önlemler toplantıda gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

4. yılında devam eden Ukrayna-Rusya savaşında barış çabaları da istişare edilecek. Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetleri ve Karadeniz’deki istikrarsızlığa da parantez açılacak. Türk gemilerine dönük saldırıların ardından Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması amacıyla alınacak tedbirler MGK'da incelenecek.

Terör örgütü PKK'nın 1 yıla yaklaşan silah bırakma süreci kurulda değerlendirilecek. Sahadan yansımalar güvenlik kurumlarının yapacakları sunumlarda işlenecek. Silah bırakmanın teyidi ve Meclis gündemine gelecek yasal düzenlemelerin takvimine de MGK toplantısında yakından bakılacak.

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