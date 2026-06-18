Bolu'da 1 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki göçüğe ilişkin soruşturmada değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde Yanar Elmas Madencilik firmasına ait maden ocağında göçük meydana gelmiş, maden işçisi Muhammet Özkul (49) hayatını kaybetmişti.

1 maden işçisi ölmüştü! Boluda göçük soruşturmasında 4 şüpheli gözaltında

4 GÖZALTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

1 maden işçisi ölmüştü! Boluda göçük soruşturmasında 4 şüpheli gözaltında

NELER OLMUŞTU?

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında saat 08.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen göçükte toprak altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul hayatını kaybetti. 2 işçinin ise toprak altında kalmaktan kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi.

1 maden işçisi ölmüştü! Boluda göçük soruşturmasında 4 şüpheli gözaltında

5 AY ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan 1 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının denetimlerde yetersiz bulunarak yaklaşık 5 ay önce mühürlendiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu ortaya çıktı.

KONTROL İÇİN SAHAYA İNMİŞLER

İşletme faaliyetleri durdurulan Yanar Elmas Madencilik'e ait ruhsatlı maden sahasında sadece bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalara izin verildiği, 3 personelin de ocağa genel kontrol amacıyla girdikleri, 2'sinin çıktığı ancak Özkul'un toprak altında kaldığı öğrenildi.

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