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Bolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Bolu’da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti. 2 işçinin kendi imkanlarıyla göçük altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.
Özetle DinleBolu'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kay...
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Gündem az önce
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında bir göçük meydana geldi.
- Göçük sonucu bir maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.
- Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.
- Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde bir göçük meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda sağlık, İtfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken, göçük altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.
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