Bolu’da özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti. 2 işçinin kendi imkanlarıyla göçük altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocağında sabah saatlerinde bir göçük meydana geldi.

Boluda maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, çok sayıda sağlık, İtfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Boluda maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkarken, göçük altında kalan maden işçisi Muhammet Özkul'un cansız bedenine ulaşıldı.

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