Üsküdar'ın Küçük Çamlıca Mahallesi'nde 28 Mart gecesi, A.F.D. isimli şahsın 06 plakalı otomobiliyle bir oto yıkamacıya misafirliğe gittiği sırada plakasız motosikletle gelen iki şahıs tarafından aracına ateş açıldı. Araçta maddi hasarın meydana geldiği olay sonrası başlatılan çalışmalarda, müştekinin birkaç saat önce bir çekici şoförüyle trafikte tartıştığı belirlenirken; kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucu kimlikleri tespit edilen çok sayıda suç kaydına sahip A.Y., M.C.E. ve E.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Ataşehir'de olayla bağlantılı bir çekicide ruhsatsız tabanca, mühimmat ve motosiklet kaskı ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası