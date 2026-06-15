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İstanbul Arnavutköy'deki İmrahor Göleti'nde, artan hava sıcaklıklarından bunalan çocukların yüzmenin yasak ve tehlikeli olduğu bölgede suya girmesi yürekleri ağza getirdi. Uyarı tabelalarına aldırış etmeden sazlıkların arasından gölete atlayan ve kendi canlarını hiçe sayarak tehlikeli şakalar yapan çocukların faciaya davetiye çıkardığı o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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