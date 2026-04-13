Van'da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken özellikle Van çevre yolu birinci etapta sürücüler zor anlar yaşadı. Nisan ayında aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran lapa lapa kar, kenti yeniden kış mevsimine döndürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışının şehir merkezinde de kısa sürede etkili olmasıyla birlikte, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışma başlattı.

