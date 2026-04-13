Kaydet

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Merkez Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta devam eden bir bina yıkım çalışması sırasında kopan tahta parçası, iş makinesinin camını parçalayarak kepçe operatörü Muhammet B.'nin yaralanmasına neden oldu. Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, binadan düşen tahta parçalarının camı kırarak ayağının üzerine düşmesi sonucu ayağı kesilen talihsiz operatör için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Muhammet B., ekipler tarafından kepçeden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası