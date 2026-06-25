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Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada cebinden düşürdüğü eşyasını almak için akan trafiğe aldırış etmeden aniden yola fırlayan bir vatandaş, seyir halindeki araçların arasında ezilmekten son anda kurtuldu. Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini büyük bir tehlikeye atarak faciaya davetiye çıkaran şahsın saniyelerle ölümden döndüğü o yürekleri ağza getiren anlar, güzergahtan geçmekte olan bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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