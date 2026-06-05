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Karaman'ın Yenimahalle Zeytindalı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Fikret B., seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre savrularak yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle adeta ölümden dönen ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı adamın yaşadığı o feci kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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