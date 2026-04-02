Yozgat’ın Yerköy ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşine ulaşmak isteyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.S. isimli şahıs, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Eşini gizlice görebilmek amacıyla apartmanın havalandırma boşluğuna tırmanan şahıs, dar alanda ilerlemeye çalışırken bir anda sıkışıp kaldı. Mesai sonrası evine dönen ve banyo kısmından gelen garip sesleri fark eden eşi T.S., seslerin havalandırma boşluğundan geldiğini anlayınca durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan emniyet güçleri, boşlukta mahsur kalan kişinin, hakkında uzaklaştırma kararı olan ve 6 ayrı suç kaydı bulunan koca M.S. olduğunu tespit etti. Şahsı bulunduğu yerden çıkarmak için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin boşluktan sarkıttığı halat yardımıyla yukarı çekilen M.S., uzun süren çalışmaların ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, uzaklaştırma kararını ihlal etmesi ve haneye tecavüz girişimi nedeniyle gözaltına alınırken, kurtarma anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

