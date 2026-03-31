Zonguldak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yıldır halı yıkama işletmeciliği yapan 47 yaşındaki Adem Akdeniz, bir müşterisinden temizlenmek üzere teslim aldığı halının içerisinde unutulan bir serveti sahibine iade ederek büyük bir dürüstlük örneği sergiledi. Yıkama işlemi öncesinde makineye yerleştirmek istediği halının eğri sarıldığını fark eden Akdeniz, ruloyu düzeltmek için açtığında halının arasından düşen bir poşetle karşılaştı. İlk etapta poşetin içindekileri çöp zanneden ancak ağırlığından şüphelenerek kontrol eden esnaf, poşetin içerisinde 21 adet gram altın ve 1 adet Reşat altını olduğunu gördü. Durumu vakit kaybetmeden halının sahibine bildiren Akdeniz, altınları iş yerine gelen müşterisine eksiksiz bir şekilde teslim etti. İnsani görevini yerine getirdiğini ve herkesin benzer durumlarda aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden dürüst esnafın bu davranışı, mahalle sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. Altınlarını teslim alan vatandaşın mutluluğu kameralara yansırken, emektar esnafın "insanlık ölmemiş" dedirten bu hareketi günün en çok konuşulan haberleri arasında yerini aldı.

