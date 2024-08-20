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 Yusuf Dikeç görsellerinin ticari amaçla kullanımı yasal sorunlara sebep olabilir

Düzenleyen: / Kaynak: AA
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 Yusuf Dikeç görsellerinin ticari amaçla kullanımı yasal sorunlara sebep olabilir

Gündem Haberleri  / AA

Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner Yusuf Dikeç'i ticari meta haline getirenler hakkında konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları'na duruşu, tarzı ve tavrıyla damgasını vuran Yusuf Dikeç bir fenomen haline geldi. Dikeç'i Japon oyun firması karakter olarak kullanırken pek çok ticari işletme de Yusuf Dikeç'i meşhur pozuyla birlikte kullanmaya başladı.   

Patent Marka Vekilleri Derneği Başkanı Uğur Yalçıner Yusuf Dikeç hakkında açıklamalarda bulundu.  Onu ticari meta haline getirenler hakkında:

"İsimleri ve imajları başkaları tarafından ticari olarak kullanılan kişiler, izinsiz kullanımdan dolayı maddi ve manevi zarara uğrayabilirler. İzinsiz kullanım yapanlar isim ve imajını kullandıkları kişinin ün ve itibarlarından yararlanarak haksız kazanç elde edebilir ya da kötü kullanımdan dolayı kişinin ün ve itibarları zarar görebilir" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: AA
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