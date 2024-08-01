Atıcılıkta gümüş madalya alan Yusuf Dikeç'in silahına neden el konuldu? 

Paris 2024 Olimpiyatları'nda atıcılıkta gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, TGRT Haber canlı yayınında "Ben bu madalyayı, silahımı elimden alanlar hariç 85 milyona armağan ediyorum." dedi. Bunun üzerine "Yusuf Dikeç'in silahına neden el konuldu?" sorusu gündem oldu. Konuyu araştıran Türkiye Today, merak edilen sorunun cevabını buldu.

Karizmatik duruşuyla tüm dünya onu konuştu! Yusuf Dikeç'ten özel açıklamalar: Elimden silahı alanlar ve sessiz kalanlar hariç...

Karizmatik duruşuyla tüm dünya onu konuştu! Yusuf Dikeç'ten özel açıklamalar: Elimden silahı alanlar ve sessiz kalanlar hariç...

Türkiye Today/Özel- Paris 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan Yusuf Dikeç, atış sırasındaki rahat görüntüleriyle dünya genelinde gündem olurken, TGRT Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamalar da geniş yankı uyandırdı.

YUSUF DİKEÇ'İN SİLAHINA NEDEN EL KONULDU?

Dikeç, yayın sırasında "Geçen sene olimpiyat kotasının verildiği yarışmadan 3 gün önce benim elimden silahımı aldılar. Ben bu madalyayı, silahımı elimden alanlar hariç 85 milyona armağan ediyorum." dedi. Gündeme "Dikeç'in silahına neden el konuldu?" sorusu geldi.

MERAK EDİLEN SORUNUN CEVABI BELLİ OLDU

Türkiye Today'in edindiği bilgilere göre, astsubay kıdemli başçavuş olan Dikeç, müdür olarak görev yaptığı Mersin Atıcılık Tesisleri'nden Ankara'ya Jandarma Genel Komutanlığı'na atanınca silahına el konulmuş.

PROSEDÜR GEREĞİ Mİ, KASITLI MI YAPILDI?

Yetkililer, bu olayın prosedür icabı gerçekleştiğini belirterek daha sonra tatlıya bağlandığını ifade etse de Dikeç, söz konusu olayın kasten gerçekleştiğini düşünüyor. TGRT Haber yayınında bu konuyu gündeme getirmesi de bundan kaynaklanıyor.

Ayrıca Dikeç, TGRT Haber'deki yayınında tüm zorluklara rağmen 24 yıldır bu spora emek verdiğini belirterek başarının çok çalışmaktan ve zorluklar karşısında yılmamaktan geldiğini belirtmişti.