Dükkanın duvarına Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki pozunu çizdirdi

Manisa'da bir işletme duvarına Paris 2024 Olimpiyatları'nda dünya çapında fenomen haline gelen Yusuf Dikeç'in atış tarzını resmettirdi.

Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe! "Altın madalyayı biz mi aldık siz mi aldınız?"

Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe! "Altın madalyayı biz mi aldık siz mi aldınız?"

Alaşehir'de Dikeç'e hayranlık duyan bir işletmenin sahibi, tarzıyla dünya çapında ilgi gören milli sporcunun, lens, göz kapağı ve kulak koruması gibi yardımcı teçhizat kullanmadan bir eli cebinde atış tarzını işletmenin duvarına resmettirdi.

"YUSUF DİKEÇ POZU" İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

İşletme sahibi Tolga Başer, Dikeç'in başarısı ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Bu duruşu ve başarıyı iş yerimin duvarına yaptırdım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar." dedi.

Resmi çizen Şenol Karakaya da Dikeç'in "milli gurur" olduğunu kaydederek, "Bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi. Başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. İş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu ben de Alaşehir'e gelerek yaptım." diye konuştu.