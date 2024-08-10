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Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe! "Altın madalyayı biz mi aldık siz mi aldınız?"

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Spor Haberleri

Olimpiyatlara damga vuran milli atıcı Yusuf Dikeç, Sırp rakibinin kendisini aradığını ve "Altın madalyayı ben mi aldım sen mi, anlayamadım. Benim ülkemde bile sen bir numarasın" dediğini aktardı.

Ekipmansız ve tek eli cebinde yaptığı atışlarla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran millî atıcı Yusuf Dikeç, önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizde ve bütün dünyada gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Dikeç, askeri okulda poligonun önünden geçtiği sırada atıcılık sporuna tesadüf eseri başladığını anlattı.

İlk olimpiyat tecrübesinin Pekin 2008’de olduğunu hatırlatan başarılı sporcu “Bu dalda ülkemizin ilk olimpiyat madalyasını Allah bize nasip etti” dedi.

Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe!

BAŞARI DİKKATİ ÇEKİYOR 

Paris’te birçok sporcunun eli cebinde verdiği pozlarla ilgili konuşan Yusuf Dikeç “Başarı dünyanın neresinde olursanız olun dikkat çekiyor. Bir Türk olarak da böyle başarılardan iyi, olumlu sonuçlar çıkması çok gurur verici. Birinci olan Sırp sporcu Damir Mikec de bizim arkadaşımız. Olimpiyattan iki gün sonra bana mesaj attı, ‘Dikeç, altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, anlayamadım. Benim ülkemde de sen bir numarasın’ dedi” ifadelerini kullandı.

"BEN HEP BÖYLE ATIYORUM"

Şevval İlayda Tarhan ile Paris’te gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, eli cebinde yaptığı atışlarla ilgili olarak “15 yıl önce dünya şampiyonu olduğumda da elim cebimdeydi. Bu benim tarzım. Vücudumu daha stabil tutabilmek için rahat bir pozisyon” dedi. 

Yusuf Dikeç'in Sırp rakibi Mikec de şaştı bu işe!

ARTIK FENOMEN OLDU

Yusuf Dikeç’in pozu Paris’e damga vurmaya devam ediyor. Paris 2024’te dün 10 kilometre yüzme maraton finalini kazanarak altın madalya alan Macar sporcu Kristof Rasovsky ile bronz madalya kazanan vatandaşı David Betlehem, “Yusuf Dikeç pozu” vermeyi ihmal etmedi.

Düzenleyen:  - Spor
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