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100 milyon lira iddiası vardı! Şikayetini geri çeken Şükriye Aci'nin ne kadar aldığı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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100 milyon lira iddiası vardı! Şikayetini geri çeken Şükriye Aci&#039;nin ne kadar aldığı belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu kazada ölen Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin sürücü Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini çekmesi gündem olmuştu. Şükriye Aci'nin karşı taraftan şikayetini geri çekme karşılığında ne kadar aldığı belli oldu. İşte detaylar...

Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl arızalanan aracını emniyet şeridine çeken Oğuz Murat Aci'ye 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil çarpmış ve Aci hayatını kaybetmişti. 

"ŞİKAYETİ GERİ ÇEKME" TARTIŞMASINDA YENİ DETAY

Timur Cihantimur'un yargılandığı davada 'şikayeti geri çekme' tartışmasında çok konuşulacak yeni bir detay ortaya çıktı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden 100 milyon TL para karşılığı vazgeçtiği iddialarını yalanlayarak "Oğlum ve benim için talep ettiğimiz tazminatın karşılığını aldık" ifadelerini kullanmıştı.

ŞÜKRİYE ACİ'NİN ALDIĞI PARA BELLİ OLDU

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire ve nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öne sürüldü.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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