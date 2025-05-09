100 saatlik toplantı sonrası hazırlandı! Türkiye'nin konuştuğu faciada rapor tamamlandı

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu üyeleri, hazırladıkları raporu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, komisyonun 100 saatlik toplantı yaptığını, yaklaşık 100 uzmanı dinlediğini ve 14 bin sayfa belgenin incelendiğini söyledi.

İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile komisyon üyesi milletvekilleri, Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek hazırladıkları raporu sundu.

Uslu, yaptığı açıklamada 13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan kazanın, altın madeni üretim süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi ve sektörün çeşitli boyutlarda yeniden ele alınması gerekliliğini gündeme getirdiğini söyledi.

İlgili Haber 9 işçi hayatını kaybetmişti! İliç maden faciasında sanıkların yargılanması başladı

Yaşanan olayın madencilikte "Önce insan, önce çevre, sonra güvenli madencilik" anlayışının önemini ortaya koyduğunun atlını çizen Uslu, altın madenciliğinin çevresel risklerinin kazadan sonra sorgulandığını belirtti.

100 SAATLİK TOPLANTI

Komisyonun 100 saatlik toplantı yaptığını; kamu kurumlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve sektör yetkililerinden yaklaşık 100 uzmanı dinlediğini aktaran Uslu, çalışmalar sonrasında 14 bin sayfa bilgi ve belgenin incelendiğini ifade etti.

Uslu, İliç'teki incelemelerde, kazanın meydana geliş sebeplerinin, iş güvenliği önlemlerinin ve çevresel etkilerin değerlendirildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: